Yabancılara sağlık hizmeti

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan merkez ve ilçe hastanelerinde çalışan personele, uluslararası hastalar, göçmen sağlığı, geçici koruma kapsamına alınan Suriyeliler, Iraklılar, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara sunulan sağlık hizmet süreçlerine yönelik bilgiler verildi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe yataklı teravi kurumlarındaki ilgili personel katıldı.