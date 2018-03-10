Yabancılara eğitim

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya ilçede ikamet eden 600 Suriyeli katıldı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci başkanlığındaki toplantıya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Dişlioğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Erol, Suriyeli öğrencileri okullaştırma kapsamında görev yapan öğretmenler katıldı. Toplantıda, okuma yazma seferberliği kapsamında Sorgun’da açılacak olan okuma yazma kursları hakkında çocuğu okula gitmeyen ve yetişkinlerden okuma yazma bilmeyen Suriyeliler bilgilendirildi. Suriyelilerin okuma yazma kurslarına katılmaları konusunda hevesli olduğu gözlendi.