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Yabancı öğrenci sayısı artıyor

MEDYA Takip ve Raporlama Ajansı PRNet, üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin sayılarına yönelik yapılan istatistik çalışmalarını inceledi.

Yabancı öğrenci sayısı artıyor

MEDYA Takip ve Raporlama Ajansı PRNet, üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin sayılarına yönelik yapılan istatistik çalışmalarını inceledi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Yabancı öğrenci sayısı artıyor

2017-2018 öğretim yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi olduğu tespit edilirken, en çok yabancı uyruklu öğrencinin İstanbul’da olduğu saptandı. Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki fakültelerde 103 öğrencinin eğitim aldığı, bu sayının her yıl artarak devam ettiği ifade edildi. PRNet’in Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi. En çok yabancı uyruklu öğrencinin 35 bin 735 kişiyle İstanbul’da yaşadığı saptandı. İstanbul’u 10 bin 936 yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla Ankara takip ederken, 6 bin 675 kişiyle de Eskişehir üçüncü sırada yer aldı. Öğrencilerle ilgili medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. 2017-2018 yılları içerisinde yazılı basına 367 bin 296 haber yansıdığı tespit edildi. Aynı dönem içerisinde yabancı uyruklu öğrenciler ise 22 bin 390 haberle adından söz ettirdi. Türkiye’de ön lisans ve lisans olmak üzere toplam 7 milyon 10 bin 598 öğrenci olduğu belirlenirken, yabacı uyruklu öğrenci sayısında üçüncü olan Eskişehir’in toplam öğrenci sayısında 3 milyon 228 bin 990 kişiyle burada zirveye yerleştiği görüldü. Türkiye’nin 81 ilinde üniversite okuyan binlerce öğrenci bulunmasına karşın, Hakkâri’de hiç yabancı uyruklu öğrenci olmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, Tunceli ve Şırnak’ta da sadece 1 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğu kaydedildi. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının az olduğu diğer iller, Muş, Gümüşhane, Ordu ve Bitlis olarak sıralandı. Yozgat’ta 103 yabancı uyruklu öğrenci öğretim görürken, komşu illerinden Kayseri en fazla yabancı uyruklu öğrenciye sahip il olduğu kaydedildi. Kayseri’de bin 92 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Kırıkkale’de 466, Tokat’ta 396, Sivas’ta 212, Nevşehir’de 297, Kırşehir’de 204, Çorum’da 172, Amasya’da ise 86 yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor.

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