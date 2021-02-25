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Yaban hayvanları için doğaya yem

YOZGAT ile birlikte Sivas ve Tokat illerinin enerji ihtiyaçlarını karşılayan ÇEDAŞ’ın Enerji Tim’leri zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına müdahale ederken olumsuz hava şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına da enerji oldu.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:49
Yaban hayvanları için doğaya yem

Köylerde elektrik arızasını gideren ‘Enerji Tim’leri, bölgede yaşayan yaban hayvanları için araziye yem bıraktı. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. Bir yandan zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına çözüm üreten ÇEDAŞ’ın Enerji Tim’leri diğer yandan da karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yanlarında taşıdıkları yemleri sahada uygun bölgelere bırakıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yaban Hayvanları Için Doğaya Yem
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