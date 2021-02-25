Yaban hayvanları için doğaya yem

Köylerde elektrik arızasını gideren ‘Enerji Tim’leri, bölgede yaşayan yaban hayvanları için araziye yem bıraktı. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. Bir yandan zorlu kış şartlarında elektrik arızalarına çözüm üreten ÇEDAŞ’ın Enerji Tim’leri diğer yandan da karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenebilmesi için yanlarında taşıdıkları yemleri sahada uygun bölgelere bırakıyor.