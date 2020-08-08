Yaban hayatına koruma

YOZGAT il genelinde farklı nedenlere bağlı olarak yaralanan yaban hayvanları vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü elemanlarına teslim edilerek, tedavileri yapılıyor. Tedavi tamamlanan yaban hayvanları doğal ortamlarına yeniden bırakılıyor. Yozgat Merkez Sarınınören köyünde elektrik direği üstüne yuva yapan leyleğin yavrusunun bir türlü uçamadığını fark eden vatandaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü bilgilendirdi. İhbar değerlendirildi, bilgi verilen ÇEDAŞ yetkilileri ile birlikte köye gidilerek gerçekleştirilen operasyon ile leylek yavrularının uçmasına engel olan unsurlar bertaraf edildi. Doğanın bilinçsizce kirletmesi nedeniyle leylek yavrusunun ayağına dolaşan misine ipi hayvanın ayağının kopmasına neden olduğu tespit edildi. Yaralı leylek yavrusu tedavisi yapılmak üzere teslim alındı.

KIZIL ŞAHİN: Yozgat Merkeze bağlı Karacalar köyünde köy çobanı tarafından yaralı olarak doğada bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaralı Kızıl Şahin’in tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.

PUHU KUŞU: Yozgat’ın Tayyip köyünde muhtar tarafından yaralı bir şekilde bulunan Puhu Kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı Puhu Kuşunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı.