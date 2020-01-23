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Yaban hayatına destek

SORGUN Belediyesi, yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına yem bıraktı.

Yaban hayatına destek

SORGUN Belediyesi, yaban hayatına destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına yem bıraktı.

23 Ocak 2020 Perşembe 03:55
Yaban hayatına destek

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yoğun bir kar yağışıyla doğanın karla kaplandığını, bu nedenle de yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandıklarını belirtti. Belediye olarak düzenli şekilde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktıklarını anlatan Ekinci, "Yabani hayvanlar için de ilçemizin belirli noktalarına, buğday, ekmek, kemik bıraktık" dedi.  Ekinci, sokak hayvanlarının beslenmesinde vatandaşların da duyarlı olmasını isteyerek, "Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan kış mevsimini sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız, artan yemekleri çöplere dökmek yerine sokak hayvanlarına verelim. Onlar için beslenme alanlarına su ve yiyecek bırakalım" diye konuştu. 

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Yaban Hayatına Destek
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