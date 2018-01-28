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Yaban hayatına destek

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için hem doğaya yem bıraktı.

Yaban hayatına destek

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için hem doğaya yem bıraktı.

28 Ocak 2018 Pazar 22:44
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Yaban hayatına destek

TÜGVA Yozgat İl Temsilciliği bağlı gençler çetin kış koşulları nedeniyle yaban hayatındaki hayvanları unutmadılar. Kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle doğal ortamlarında hayvanların aç kalmaması için harekete geçen gençler öğrenciler doğaya yem ve yiyecek bıraktılar. TÜGVA Yozgat İl Başkanı Muhammed Recayi Büyüksoy ve Teşkilat Koordinatörü Mehmet Akif Yıldız’ın da yer aldığı programda gençler, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak kış mevsiminde yem bulmakta zorlanan hayvanlara destek oldu.  TÜGVA Yozgat İl Başkanı Muhammed Recayi Büyüksoy, çetin kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorlanan kuş ve  hayvanlar için de doğaya yiyecek bırakılmasını sağladıklarını ifade etti.  Büyüksoy “Merhamet etmesini bilmeyen merhamet bekleyemez. Bizler tüm dünyaya merhamet adlı bir çınar dikmiş milletin evlatlarıyız. Bu hasletimizi sadece insanlar için değil, her canlı için göstermişiz. TÜGVA üyesi gençlerin ve öğrencilerin yaşadıkları çevreye, coğrafyaya ve hayata duyarsız kalmamaları adına hayatın kendisiyle karşılaşmalarını istiyoruz. Bizim dışımızdaki hayatı ve gerçeği de görmeleri derdindeyiz. Gençlerimizi hayata donanımlı, hassas ve duyarlı bireyler olarak göndermek istiyoruz” dedi.

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