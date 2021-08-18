Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461.69
ALTIN
483.62
DOLAR
8.4312
STERLİN
11.5959
EURO
9.8788

YABAN HAYATI ONLARA EMANET

Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığında, miniklere yönelik yaban hayatı ve çamlık milli parkı ile ilgili eğitim faaliyetleri devam ediyor. Minikler, Yozgat Çamlığında bulunan Tabiat Eğitim Merkezi’nde yaban hayatı ile ilgili bilgiler alıp, çamlıkta geziler yaparak, yaban hayatını yakından tanımaya çalışıyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:59
YABAN HAYATI ONLARA EMANET

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik yaban hayatı konusunda verilen eğitim çalışmaları devam ediyor. 
Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığında DKMP Şube Müdürlüğü Tabiat Eğitim Merkezi’ne gelen miniklere doğal yaşamla ilgili görseller eşliğinde bilgilendirme çalışması yaptıktan sonra, çamlık içerisinde gerçekleştirilen gezilerle de doğal yaşam hakkında bilgiler veriliyor. TÜBİTAK projesi olan ‘Sorgun’da bilimin dijital güncesi’ kapsamında Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Yaban Hayatı konulu eğitim programı gerçekleştirildi, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemleri yapıldı. Verilen eğitimlerle çocukların sokak hayvanlarının davranış biçimleri, sokak hayvanlarından korkmamalarına yönelik bilgilerin de verildiği bildirildi. Yozgat Çamlığı ile birlikte il genelindeki mevcut orman örtüleri, bitkiler, yaban hayvanları konusunda da öğrencililerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapılarak, bölgede domuz, keklik, geyik, tavşan, tilki, kurt, ayı gibi yaban hayvanlarının yaşadığı bu hayvanların nasıl korunması gerektiği konusunda da farkındalık çalışmaları yapılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
YABAN HAYATI ONLARA EMANET
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT ISITIYOR
YOZGAT ISITIYOR
Yeni tarife açıklandı
Yeni tarife açıklandı
Fidan diktiler
Fidan diktiler
Beldeye çevre yolu
Beldeye çevre yolu
Polisten kaçamadı
Polisten kaçamadı
Yardım komisyonu toplandı
Yardım komisyonu toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim