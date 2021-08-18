YABAN HAYATI ONLARA EMANET

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik yaban hayatı konusunda verilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığında DKMP Şube Müdürlüğü Tabiat Eğitim Merkezi’ne gelen miniklere doğal yaşamla ilgili görseller eşliğinde bilgilendirme çalışması yaptıktan sonra, çamlık içerisinde gerçekleştirilen gezilerle de doğal yaşam hakkında bilgiler veriliyor. TÜBİTAK projesi olan ‘Sorgun’da bilimin dijital güncesi’ kapsamında Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Yaban Hayatı konulu eğitim programı gerçekleştirildi, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemleri yapıldı. Verilen eğitimlerle çocukların sokak hayvanlarının davranış biçimleri, sokak hayvanlarından korkmamalarına yönelik bilgilerin de verildiği bildirildi. Yozgat Çamlığı ile birlikte il genelindeki mevcut orman örtüleri, bitkiler, yaban hayvanları konusunda da öğrencililerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapılarak, bölgede domuz, keklik, geyik, tavşan, tilki, kurt, ayı gibi yaban hayvanlarının yaşadığı bu hayvanların nasıl korunması gerektiği konusunda da farkındalık çalışmaları yapılıyor.