YA SATIN, YA DA İZİN ALIN!

YOZGAT İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, yardım toplama faaliyetlerinde dikkat çeken, ‘doğru gibi görünmesine karşın yanlış uygulamalar’ konusunda dernek yönetimlerini uyardı. Yurtlu, engelliler başta olmak üzere dezavantajlı grupların istismar edilmesine göz yumulmamasını istedi, ‘’Ürün satıyormuş gibi yapıp da yardım toplayanlara dikkat edin” uyarısında bulundu. Yurtlu, “Bilindiği üzere, Yardım Toplama Kanunu uygulamaları Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Yardım toplamak isteyen kişi, kurum, dernek ve vakıflar gerekli şartları taşımak ve kamu yararına olmak üzere yardım toplama faaliyeti izni verilmektedir’’ dedi.

Yurtlu, özellikle engelliler adına, dergi, kitap, kalem gibi, iktisadi işletme adı altında ürün satma hakkı bulunan bazı art niyetlilerin, ürün vermeden ‘yardım’ adı altında para topladığı konusunda ihbar ve şikayetlerin geldiğini ifade etti. Yurtlu, ‘’Bu konuda olayın sahada gerçekleşmesi nedeniyle gereği kolluk kuvvetlerince yapılmaktadır ancak, vatandaşların da sorgulaması lazım. Yardımsever ve duyarlı vatandaşlarımızın, yardım toplama ve ürün satma fiilinin ayrı ayrı fiiller olduğunu bilmelidir. Yardım Toplama faaliyeti ayrı bir izne tabi olup makbuzunda amacı, süresi gibi bilgiler yer almaktadır. Diğer yandan ürün satma faaliyetinde ise, maliye bakanlığı anteti bulunan iktisadi işletme makbuzu olmalı ve mutlaka ürün alınmadan ücret verilmemelidir. Mülki idare amirliğinden yardım toplama izni alamayan art niyetliler, ürün satışı adı altında izinsiz yardım toplamaktadır’’ diye konuştu.

Yurtlu, şehir merkezlerinde yasal olarak satış yapan art niyetli kişilerin, kırsal kesimlerde istismara kalkışarak, ürün satmak yerine, dini ve dezavantajlı grupların mağduriyetinden faydalanarak, yardım toplaması konusunda vatandaşların duyarlı olunmasını istedi. Yurtlu, elde edilen gelirin gizlenmesine, diğer yandan da haksız ve kayıtsız gelir teminine engel olunması gerektiğine dikkat çekti.