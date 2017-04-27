Vizyonu değişecek!

Meydan Yeri’nin trafiğe kapatılmasıyla birlikte uygulanacak projeyle, Meydan Yeri Caddesi, Yozgat’ın en önemli ve renkli caddesi olacak.

Uygulanacak projeyle, cadde esnafı ticari anlamda olumlu yönde etkilenecek.

Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte, asfalt yerine yollara renkli taşlar döşenecek.

Caddeye yapılacak ışıklandırma çalışmalarının yanı sıra, yolun ortasında bulunan oturma alanları, bisiklet ve bebek arabasının kullanacağı yollar ile Yozgat insanı tarihi Büyük Cami’nin manevi gölgesinde caddeye akın edecek.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, söz konusu projenin 25 günde hayata geçeceğini söyledi.

Esnafa herhangi bir mağduriyet yaşatılmayacağını, tam tersi projeyle birlikte Meydan Yeri Caddesi’nin ayrı bir ehemmiyet kazanacağını belirtti.

HEDEF İLK İFTAR

Başkan Kazım Arslan, projenin 25 günlük bir sürede hayata geçeceğini ifade ederek, Ramazan ayında ilk iftarı trafiğe kapalı ve değişen çehresiyle Meydan Yeri Caddesi’nde tüm Yozgatlı vatandaşlarla birlikte yapmayı hedeflediklerini söyledi.

ŞEHİRLERİN VİZYONU

Türkiye’nin kültür, sanat, ekonomi ve turizm gibi konularda gelişmişlik gösteren her vilayetinde muhakkak trafiğe kapatılmış ve insanlara tahsis edilmiş caddeler bulunuyor.

Bu caddeler kentlerin aynası konumunda olurken, şehrin vizyonunu da yansıtıyor.

Özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde bile belediyeler bazı önemli caddeleri trafiğe kapatarak, yaya vatandaşların kullanımına sunuyor.