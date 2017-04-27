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Vizyonu değişecek!

27 Nisan 2017 Perşembe 23:59
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Yozgat Belediyesi kentin en önemli ve tarihi caddelerinden Meydan Yeri Caddesi’ni trafiğe kapatarak şehrin vizyonunu değiştirecek bir projeyi devreye sokacak.

Vizyonu değişecek!
Meydan Yeri’nin trafiğe kapatılmasıyla birlikte uygulanacak projeyle, Meydan Yeri Caddesi, Yozgat’ın en önemli ve renkli caddesi olacak.
Uygulanacak projeyle, cadde esnafı ticari anlamda olumlu yönde etkilenecek.
Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte, asfalt yerine yollara renkli taşlar döşenecek.
Caddeye yapılacak ışıklandırma çalışmalarının yanı sıra, yolun ortasında bulunan oturma alanları, bisiklet ve bebek arabasının kullanacağı yollar ile Yozgat insanı tarihi Büyük Cami’nin manevi gölgesinde caddeye akın edecek.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, söz konusu projenin 25 günde hayata geçeceğini söyledi.
Esnafa herhangi bir mağduriyet yaşatılmayacağını, tam tersi projeyle birlikte Meydan Yeri Caddesi’nin ayrı bir ehemmiyet kazanacağını belirtti.
HEDEF İLK İFTAR
Başkan Kazım Arslan, projenin 25 günlük bir sürede hayata geçeceğini ifade ederek, Ramazan ayında ilk iftarı trafiğe kapalı ve değişen çehresiyle Meydan Yeri Caddesi’nde tüm Yozgatlı vatandaşlarla birlikte yapmayı hedeflediklerini söyledi.
ŞEHİRLERİN VİZYONU
Türkiye’nin kültür, sanat, ekonomi ve turizm gibi konularda gelişmişlik gösteren her vilayetinde muhakkak trafiğe kapatılmış ve insanlara tahsis edilmiş caddeler bulunuyor.
Bu caddeler kentlerin aynası konumunda olurken, şehrin vizyonunu da yansıtıyor.
Özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde bile belediyeler bazı önemli caddeleri trafiğe kapatarak, yaya vatandaşların kullanımına sunuyor.
Farklı vilayetlerde uygulanan bu projelerde hem esnafın daha çok kazandığı, hem de şehrin çehresinin değiştiği gözlemlenirken, söz konusu projelerin sonuçlarının şehir ekonomisine olumlu yönde yansıdığı ortaya çıkıyor.
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