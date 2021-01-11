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ViYANA’YI MESKEN TUTTULAR

22 bin 300 nüfuslu Akdağmadeni ilçesinden Avrupa’ya göç edip, işçi olarak çalışan ailelerin Viyana’daki nüfusu 17 bine ulaştı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:05
ViYANA’YI MESKEN TUTTULAR

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illerinden birisi olan Yozgat, her yıl yaşadığı nüfus erozyonuna dur diyebilmek için çalışmalar, projeler üretilmeye devam ediyor. Akdağmadeni ilçesinden Avrupa ülkelerine çalışmak için giden ailelerin yaşadığı Avusturya’nın Viyana şehrinde ilçeden gidenlerin nüfusu 17 bine ulaştı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sadece ilçede değil, bölgenin de en önemli sorununun işsizlik olduğuna dikkat çekerek, ‘’Akdağmadeni’nde bulunandan daha fazla sayıda kardeşimiz Avrupa’nın farklı ülkelerinde ya da ülkemizin her bir köşesinde rızkını kovalıyor. İlçe merkez nüfusumuz 22 bin 300, oysa sadece Viyana’da 17 bin Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı vatandaşımız yaşıyor’’ dedi. Yalçın, ana hedeflerden birisinin de işsizliği azaltıp, istihdamı artırarak göçün, dolayısıyla hasretliğin ve gurbetliğin önüne geçmek olduğunu bildirdi. ‘’Bu alandaki çalışmalarımız her türlü olumsuzluğa rağmen son hızıyla devam ediyor’’ diyen Yalçın, ‘’Hem belediye şirketimizin faaliyet alanını genişleterek hem ilçemizdeki müteşebbislerin önünü açarak hem de ilçemize dışarıdan yatırımcı getirerek bu alanda etkili çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda yüzlerce kardeşimize istihdam sağlayacak bir fabrikanın açılışını yapacağız’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, yurtdışına ihracat yapan tekstil ürünleri üretimi yapacak olan fabrikanın binasını belediye olarak yapıp, yatırımcıya kiraya verdiklerini, fabrika binası inşaatıyla ilgili çalışmaların son hızıyla devam ettiğini anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Firma yetkilisi arkadaşlar ise personel alımı için başvuruları almaya başladılar. Bu fabrikada 250-300 kişi istihdam edilecek diye ümit ediyoruz. Çalışmalarımız bununla sınırlı değil, ilçe halkımızdan yatırım düşünen 5-6 kardeşimiz var. Onların karşılaştıkları problemleri çözerek süreci hızlandırıyoruz, duruma göre yer konusunda yardımcı oluyoruz. 2021 baharıyla birlikte belediye şirketimizin de yaptığı yatırımlarla 5-6 atölye ve fabrikanın açmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

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ViYANA’YI MESKEN TUTTULAR
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