Agahefendi İlkokulu 2/B sınıfı öğretmeni Lokman Yaşar, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında çocuklara vitaminli meyve alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yaşar, "Çocuklarımızda meyve ve sebze yeme alışkanlığı istenilen düzeyde değil. Uzmanlar hastalıklardan korunmak için özellikle mevsim meyve ve sebzelerinin yenilmesini öneriyor. Biz de sınıf olarak öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte böyle bir karar alıp, vitamin şenliği düzenledik. Velilerimiz ve öğrencilerimiz mevsim meyvelerini tek tek yıkayarak, küçük küçük doğrayıp, salata yaptılar. Okulumuzda bulunan 680 öğrencimize, bu kokteylden dağıttık" dedi.