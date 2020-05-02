Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Virüsle mücadeleye destek

Yozgatlı işadamı tarafından bir ilke imza atılarak, ‘Karantina Kliğini’ projesi Korona Virüs ile mücadeleye önemli bir katkı olarak kabul gördü.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:31
Virüsle mücadeleye destek

DÜNYAYI etkisi altına alan, ülkemizde de binlerce insanın vefat etmesine sebep olan Korona Virüsü izolasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalara bir yenisini Yozgatlı işadamı Makine Mühendisi Hasan Kayaaslan imza attı. Ankara Başkent OSB de Mobil Hastanelerin üretimini yaparak, ihraç eden Optima Technic firması, Korona Virüsün ortaya çıkması sonrasında yeni bir proje geliştirdi. Korona Virüsüne yakalanan hastaların tedavilerinin yapılması için dış ortamdan tamamen izole edilmiş Hepa Filter sistemi ile negatif basınçlı odaları içerisinde barındıran Treyler Üzeri ve Zemin Üzeri konteynerleri üretimine geçildi. Konteyner içerisinde Hepa Filtrasyonu, temiz hava sistemi, Hava kilitleme sistemi, yoğun bakım ve medikal gaz sistemini içerdiği belirtildi. Firma sahibi Yozgatlı işadamı Hasan Kayaaslan, Korona Virüsünün Çin'de ortaya çıkmasının ardından proje ekibini toplayarak, dış ortamdan izole edilmiş, virüs tanısı konulmuş hastaların tedavilerinin yapılacağı bir proje geliştirdiklerini kaydetti. Kayaaslan, ‘’Testlerimiz başarıyla sonuçlandı. Ardından birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden siparişler almaya başladık, projemizin patenti için de çalışmaları yapıyoruz. İşyerimizde de mesaili çalışarak, bu zor zamanda birçok ülkeye bu ürünlerimizi göndermeye devam ediyoruz. Bir Türk mühendisi olarak ekibimle gurur duyuyorum, çalışmak, azmetmek ve sabretmek başarının anahtarını bizlere kazandırdı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Virüsle Mücadeleye Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAKIN TAKiP
YAKIN TAKiP
Eryılmaz'dan gıda yardımı
Eryılmaz'dan gıda yardımı
Başarılı oldular
Başarılı oldular
MESiRE ALANI HAZIR
MESiRE ALANI HAZIR
HESAPSIZ ADIM ATMIYORUZ
HESAPSIZ ADIM ATMIYORUZ
Aydıncık gelişiyor
Aydıncık gelişiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim