Virüsle mücadeleye destek

DÜNYAYI etkisi altına alan, ülkemizde de binlerce insanın vefat etmesine sebep olan Korona Virüsü izolasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalara bir yenisini Yozgatlı işadamı Makine Mühendisi Hasan Kayaaslan imza attı. Ankara Başkent OSB de Mobil Hastanelerin üretimini yaparak, ihraç eden Optima Technic firması, Korona Virüsün ortaya çıkması sonrasında yeni bir proje geliştirdi. Korona Virüsüne yakalanan hastaların tedavilerinin yapılması için dış ortamdan tamamen izole edilmiş Hepa Filter sistemi ile negatif basınçlı odaları içerisinde barındıran Treyler Üzeri ve Zemin Üzeri konteynerleri üretimine geçildi. Konteyner içerisinde Hepa Filtrasyonu, temiz hava sistemi, Hava kilitleme sistemi, yoğun bakım ve medikal gaz sistemini içerdiği belirtildi. Firma sahibi Yozgatlı işadamı Hasan Kayaaslan, Korona Virüsünün Çin'de ortaya çıkmasının ardından proje ekibini toplayarak, dış ortamdan izole edilmiş, virüs tanısı konulmuş hastaların tedavilerinin yapılacağı bir proje geliştirdiklerini kaydetti. Kayaaslan, ‘’Testlerimiz başarıyla sonuçlandı. Ardından birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden siparişler almaya başladık, projemizin patenti için de çalışmaları yapıyoruz. İşyerimizde de mesaili çalışarak, bu zor zamanda birçok ülkeye bu ürünlerimizi göndermeye devam ediyoruz. Bir Türk mühendisi olarak ekibimle gurur duyuyorum, çalışmak, azmetmek ve sabretmek başarının anahtarını bizlere kazandırdı" dedi.