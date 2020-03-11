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Virüse karşı dezenfekte

SARIKAYA Belediyesi corona virüsüne karşı önlem almak için çalışma başlattı.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:26
Virüse karşı dezenfekte

 Sarıkaya Belediyesi’ne ait ekipler, corona virüse karşı önlem amaçlı İlçedeki bütün umumi tuvaletlerde dezenfekte çalışması yaptı.  Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, başlatılan dezenfekte çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu belirterek, vatandaşların da bireysel olarak virüse karşı tedbirlerini almaları gerektiğini söyledi. Başkan Açıkel, vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve kuruluşları tarafından önerilen tedbirleri almaları halinde virüsün gelmesinin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Virüse Karşı Dezenfekte
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