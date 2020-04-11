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Virüs, ayırt etmiyor!

YOZGAT Diyabet Derneği Psikolojik Danışmanı Sema Demir, salgın sürecinde evde kalmanın insanları psikolojik olarak etkilediğini söyledi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:21
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Virüs, ayırt etmiyor!

Demir, ‘’Korona virüs salgınının tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte hepimiz yeni bir sürecin içine girdik. Psikolojik olarak da etkisini üzerimizde hissettiğimiz bu salgın ile alakalı kendimizi nasıl koruyacağımızı çok iyi bilmemiz gerekir’’ dedi. Demir, insanların kendisini tanıması gerektiğine işaret ederek, bunun için kendisine ‘Ben en çok neyden korkuyorum?, Beni en çok endişelendiren şey nedir?, Endişelendiğimde ya da korktuğumda vücudumda ne gibi değişiklikler oluyor?’ sorularını sorup, cevaplarının da kendisi tarafından verilmesiyle mümkün olacağını kaydetti. Demir, virüsten korunabilmek için uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini, sağlıklı ve dengeli beslenmenin de önemine dikkat çekti. Demir, ‘’Mümkün olduğunca günlük hayatınıza devam edin, sabah erken kalkın ve işe, okula gidiyormuş gibi hazırlanın. Yapmaktan zevk aldığınız aktivitelere bolca yer verin’’ diye konuştu.  Demir, doğru kaynaklardan bilgi edinmenin önemli olduğunu, günün her saatinde haber dinleme alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Demir, ‘’Kendinizi yalnızlaşmış ya da izole edilmiş hissediyor olabilirsiniz. Bu dönemde görüntülü sohbetler, telefon görüşmeleri ya da mesajlaşma gibi yöntemlerle arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bağ kurabilirsiniz. Yüz yüze olmasa bile sevdiklerinizle kuracağınız bağlantı size kendinizi daha güçlü hissettirecek ve sizi yalnızlıktan uzaklaştıracaktır, ve hatta sevdiklerinize de kendilerini güçlü hissetmeleri için destek olmuş olacaksınız’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
VirüsAyırt Etmiyor!
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