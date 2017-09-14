Viraneden doğan yaşam!

Yozgat’ı yaşanabilir kentler düzeyine taşımak için şehrin farklı alanlarında önemli projeler başlatan Yozgat Belediyesi’nin hayata döndürdüğü en önemli bölgelerden bir tanesi tarihi Tol Çarşı. Tol Çarşı restorasyonu öncesinde yapımı tamamlanarak esnafın istifadesine açılan Beyaz Han’la birlikte, üst katta bulunan virane alanlar da kurtarılmış yaşam alanları arasına girmeye başladı.

TARİHİ DOKUNUŞUN ADI: TOL ÇARŞI

Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ın, her fırsatta dile getirdiği "kent kimliği" kavramının hayat bulduğu projelerin en dikkat çeken bölümlerinden bir tanesi tarihi Tol Çarşı Restorasyonu. Bu alanda kısa bir süre önce başlatılan çalışmalarda büyük oranda mesafe kat edildi. Tarihi çarşı, yılların verdiği talandan kurtarılacağı gibi tarihi dokusunu da kazanmış olacak.

Tol Çarşı restorasyon çalışmaları tamamlandığında, siyah beyaz yılların unutulmaz anılarının barındıran, ticaret kültürünün kalbi kurtarılmış bölgeler arasında yer alacak.

YILLARIN YORGUNLUĞU VE SON...

Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ın kent kimliği, kent ruhu ve yaşanabilir kent kavramının içini dolduran Tol Çarşı Projesine ilişkin yaptığı şu açıklama oldukça dikkat çekici:

"Yılların ihmaline son verdik. Yozgat'ın ayakta kalabilen tek tarihi çarşısını, günümüzle buluşturduk, artık Yozgat'ın da güzel, kültür ve tarih kokan, büyük bir medeniyetin izlerini taşıyan bir çarşısı var!"

VİRANEDEN YAŞAM ALANINA

Tol Çarşı restorasyonu öncesinde Beyaz Han projesi tamamlanarak, esnafın mağduriyetinin giderilmesi adına hizmete girdi. Bu projelere entegre olarak Tol Çarşı üzerinde bulunan virane alanlar da kısa süre içerisinde yeniden düzenlendi.

Cephe Yenileme çalışmalarının da bir parçası olan bu çalışmaları önceki gün yerinde inceleyen Belediye başkan yardımcısı Talip Karslıoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

" Tol Çarşının yapılışı ile beraber Beyaz Han Çarsını yaptık. Beyaz Han Çarşısını canlandırmak ve buradaki Tol Çarşının üst kısmı olan çarşı kısmına da belediyenin bazı birimlerini getiriyoruz. Bu birimlerden zabıtayı buraya getirdik. Diğer STK kuruluşlarına burada yerler veriyoruz. Biliyorsunuz Abide İşhanı’nda yangın meydana geldi. Oradaki bazı birimleri buraya geçici olarak getireceğiz. Şuanda Tol Çarşı’nın Meydan Yeri Caddesine bakan kısmın dış kaplamaları bitti. İnşallah yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlayacağız. Eskiden burası virane bir haldeydi. İnsanlar buraya giremiyordu. Tinerciler yüzünden buraları insanların korkulu rüyası haline gelmişti. Sağolsun belediye başkanımız Sayın Dr. Kazım Arslan Beyin büyük teşviki ve öngörüsü ile beraber burası yaşanabilir bir çarşı haline geldi elhamdülillah. Ve bundan sonra da burayı halkımıza açacağız. Halkımız buraya güvenli bir şekilde gelip bütün ihtiyaçlarını giderebilecek. "