ViRAJLAR TARiH OLUYOR

Yol üzerinde bulunan 40 viraj nedeniyle sıkça trafik kazalarının yaşanması üzerine yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla ile yol güzergahındaki bazı kesimlere tüneller yapılırken, bazı kesimlerinde de yüksek tepeler düzlenip, yeni yol açılmaya çalışılıyor. Karayolları ekipleri ve yüklenici firma araçları, yüksek yamaçlarda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Yozgat-Alaca kesimindeki virajların kaldırılmasıyla ulaşımın rahatlayacağı, özellikle kış aylarında yaşanılan trafik kazaları ile birlikte yolun kapanma olasılığının da ortadan kalkmış olacağı ifade edildi.