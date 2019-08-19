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ViRAJLAR KALKIYOR

Çandır-Boğazlıyan ilçelerini birbirine bağlayan yolun yenilenmesi çalışmaları devam ediyor

ViRAJLAR KALKIYOR

Çandır-Boğazlıyan ilçelerini birbirine bağlayan yolun yenilenmesi çalışmaları devam ediyor

19 Ağustos 2019 Pazartesi 05:04
ViRAJLAR KALKIYOR

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi yakınlarında tesis edilen sulama amaçlı baraj nedeniyle güzergahı değiştirilip, çok virajlı ve tehlikeli hale gelen Çandır-Boğazlıyan bağlantılı karayolunun yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. 207 yılının Ocak ayında ihalesi yapılıp, yer tesliminin ardından aynı yıl Nisan ayı içerisinde çalışmalara başlanılan Çandır-Boğazlıyan bağlantılı yol, farklı bir güzergaha taşınıyor. Toplam 42,3 kilometre uzunluğundaki yolun, 129 milyon 670 bin liralık harcama ile tamamlanması planlandı. 54 milyon 753 bin lira sözleşme bedeli ile 2017 yılında ihalesi yapılan yolun bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı. Başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcamanın 33 milyon 469 bin lira olduğu, nakdi gerçekleşmenin yüzde 26, fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 49 olduğu kaydedildi. Kalan iş için 96 milyon 201 bin daha harcama yapılması gerektiği, geçen yıl 24 milyon 953 bin lira harcama yapılarak, yolun 5,5 kilometrelik kesiminde sathi kaplama seviyesinde tamamlandığı kaydedildi. Yılsonuna kadar yolun bitirilerek ulaşıma açılması düşünülmesine karşın, bu yıl açılma ihtimalinin zor olduğu, önümüzdeki yıl yeterli ödeneğin sağlanması halinde çalışmaların bitirilebileceği bildirildi.

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ViRAJLAR KALKIYOR
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