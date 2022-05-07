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Videolu tanıtım

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan ‘Saraykent Afrika Kardeşlik Su Kuyusu’ projesi kapsamında öğrencilere video gösterimi yapıldı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:13
Videolu tanıtım

Saraykent İlkokulu ve Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere Afrika'da yaşanan susuzluk ile ilgili video gösterimi yapıldı. Projenin Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü kuracağını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Saraykent olarak Afrika’da susuzluğun yoğun yaşandığı bir bölgede, önemli sayıda insanın ihtiyacını karşılayacak bir su kuyusu açacağız. İlgili ülkenin büyükelçiliği düzeyinde bir çalışma yaparak en çok ihtiyaç olan bölgeyi seçeceğiz. Bu kuyu, Saraykent’ten Afrika’ya uzanan bir kardeşlik örneği olacak. Yozgat’ımızın ve Saraykent’imizin ismini buradan binlerce kilometre uzakta yaşatacak ve yıllarca oradaki insanlara hizmet verecek şekilde kapsamlı bir çalışma yapacağız. Bu kapsamda da okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize Afrika’da yaşanan susuzluk ile ilgi videolar izletilerek bilgilendiriyoruz” dedi. •Muhammed Üstünrtaş•

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