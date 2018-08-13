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Videolu Konferans

TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 81 İşkur İl Müdürlüğü yöneticileri ile video konferans gerçekleştirdi.

Videolu Konferans

TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 81 İşkur İl Müdürlüğü yöneticileri ile video konferans gerçekleştirdi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Videolu Konferans

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, gerçekleştirilen video konferansta kurumun hedefleri ve 100 günlük eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulunulup, görüş alış verişi yapıldığını söyledi. Yıldız, açıklanan 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde hizmetlerimizin artırılması, özellikle ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’ ve ‘Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesi’ hakkında belirlenen hedeflere ulaşmada, çalışmaların hızlandırması gerektiği vurgulandığını hatırlattı. Yıldız, ‘’Genel Müdürümüz Uzunkaya, özel politika gerektiren grupların istihdamın artırılması, aktif işgücü programlarımızla, istihdam teşviklerimizle, diğer hizmetlerimizle sahada daha aktif olunması gerektiği belirtti. 100 günlük eylem planı çerçevesinde önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız verilmesi gerektiğini ifade etti’’ dedi.

Yıldız, MEGİP kapsamında İl Çalışma Gurubu oluşturduklarını da hatırlatarak, ‘’TSO Başkanlığı üyelerine ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerimize Turizm Otelcilik Uygulama Otelinde tanıtım semineri gerçekleştirdik. Ayrıca Geleceğin Mesleklerinin tanıtımı hakkında Bozok Teknopark yetkilileri ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Asıl gayemiz, özel sektörün aradığı nitelikli işgücünü yetiştirmek, bu insanları işgücü piyasasına kazandırmaktır. Hizmetlerimizin kalitesini daha ileriye taşımak için titizlikle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Vatandaşlarımızın kurumun hizmetlerden azami ölçüde yararlandırılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elde edilen başarılarla yetinmeyerek İşkur’u en iyi noktaya taşımak gayretindeyiz. Yeni projeler ve çalışmalarla ilimizde iş arayan her kesimin derdine derman olmak için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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