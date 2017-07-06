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Vicdanları yaralar!

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, genel yetkili sendika olarak öğretmenler odasının psikolojisini bilen mesleki örgüt olduklarını belirterek;

Vicdanları yaralar!

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, genel yetkili sendika olarak öğretmenler odasının psikolojisini bilen mesleki örgüt olduklarını belirterek;

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
06 Temmuz 2017 Perşembe 07:10
36 Okunma
Vicdanları yaralar!

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, genel yetkili sendika olarak öğretmenler odasının psikolojisini bilen mesleki örgüt olduklarını belirterek; “Mesleğin bugüne ve geleceğine dair perspektifleri yaptığımız araştırma ve anketlerle de açıkça ortaya koyarak, cezbi yollar varken ve arzulanıyorken cebri yollara tevessül etmek birçok tartışmayı yeniden başlatacak, kimseye bir şey kazandırmayacaktır, ifadelerini sık sık tekrar ettik” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, yatığı yazılı açıklama ile tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının ciddi problemlere neden olurken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılmasının adet duygusunu zedeleyeceği endişesini dile getirdi. 
Yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden olacağını daha o günden ortaya koyduklarını hatırlatan Şerefli, standardı tartışmaya açık olan uygulama karşısında istihdam edilen öğretmenlerin sevincinin değil, olmayan mutsuz çoğunluğun haykırışının ses getireceğine dikkat çekti.
Şerefli, mülakatla öğretmen alımı uygulamasına ilişkin çekincelerini şu şekilde ortaya koydu: 
“Nihayet birkaç kez alım yapıldıktan sonra 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulanmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik istihdamı, mülakat değerlendirmesi yüzünden daha önce dikkat çektiğimiz ve yetkilileri uyardığımız boyutlarıyla tartışmaya açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet ölçütleri her hâlükârda tartışmaya açık olan her geçen gün çıkmaza giren sözleşmeli öğretmenlik istihdamı uygulaması yeniden tartışmaya açıldığı bu bayram günlerinde tartışmayı bir müjdeyle sonlandırmalı, mülakatla öğretmen alımından da bir an önce vazgeçtiğini duyurmalıdır.”
 

Son Güncelleme: 05.07.2017 16:33
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Ileri GazetesiYozgat HaberYozgat
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