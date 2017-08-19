Veysel Hoca temel attı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, düzenlenen törende toplamda 9 adet tesisin temelini de attı.

Yerköy’de gerçekleştirilen törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Abdulkadir Akgül, Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerköy’de gerçekleştirilen merasimde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 15 Temmuz’da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı ve daha sonrasında da terör hadiselerine karşı Yozgatlıların duruşuna teşekkür etti.

Bakan Eroğlu, “ FETÖ, PKK, PYD, YPG fark etmez. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Terörü kesinlikle bitireceğiz. Onları inlerinde imha ediyoruz. Hükümetimiz en son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele edecek” dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Yerköy’de bulunmaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti. İnandık Barajı’nın 60 yıllık bir hasretle beklendiğini hatırlatan Bakan Eroğlu,

“Bugün buraya 214 milyon maliyetli 9 tesisin temelini atmak için geldik. 60 yıllık hasretle beklenen bir İnandık Barajı var. İnandık Barajı için milletvekilleri arkadaşlarımızla uğraştık ve bu projeyi Bakanlar Kurulu’ndan geçirdik. Bugün burada İnandık Barajı’nın temelini atacağız” dedi.

“BİZE NASİP OLDU”

Yozgatlıların milletine, bayrağına ve vatanına bağlı insanlar olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İnandık Barajı’nın 60 yıl gecikme nedenini de hatırlattı.

Bakan Eroğlu, “İnandık Barajı neden bu kadar gecikti çünkü her gelen iktidar biz yapacağız dedi ama yapmadı, bu işte bize nasip oldu. Bugün 432. barajımızın temelini atacağız. Bugün aynı zamanda dere ıslahlarının da temelini atacağız. En kısa zamanda Yozgat’a hızlı trende gelecek inşallah. Yozgatlılar her şeyin en güzeline layık” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın artık bozkır olmaktan çıkacağını söyleyen Bakan Veysel Eroğlu, Yozgat’ın beşinci vekilliğine de talip oldu.

Bakan Eroğlu, “ Beni de 5. vekil olarak sayarsanız sevinirim. Yozgat’ı artık bozkır olmaktan çıkaracağız, çiçek gibi yapacağız. Bugün binlerce fidanı ücretsiz olarak dağıtacağız. Devlet ormancılığından millet ormancığına geçtik. Bal ormanı sayısını yüzde 50 artırdık.” diye konuştu.

“13 MÜJDE”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yozgat’a bir dizi yatırım müjdesiyle geldiğini belirtti.

Bakan Eroğlu, “Yozgat’a gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Yozgatlı hemşerilerime 13 yatırımın müjdesini veriyorum” dedi.

Bakan Eroğlu, sulama ve taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, Fatih Tabiat Parkı’na kır kahvesi ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı Tabiat Eğitim Merkezi Fauna Teşhir alanı yapımı ile 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun (OMGİ) kurulumunun yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedelinin 50 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

“SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Yozgat’a daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 8 Eylül 2012, 14 Eylül 2013 ve 12 Ağustos 2016 tarihlerindeki ziyaretlerinde Yozgat’a toplam 512 milyon TL’lik 58 müjde verdiğini, bugünkü 50 milyon lira yatırım bedeline sahip 13 müjde ile son 6 yılda Yozgatlılara toplam 562 milyon TL’lik 71 müjde verdiğini ifade etti.

Müjdelerin çoğunu tamamladıklarını dile getiren Bakan Eroğlu, “İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

“9 TEMEL ATILDI”

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 9 tesisin toplu olarak temelini attı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun, gerçekleştirdiği toplu temel atma merasiminde bulunan tesislerin 3 adedi baraj, 1 adedi sulama, 1 adedi sulama yenileme, 3 adedi taşkın koruma tesisi ve 1 adedi de ağaçlandırma ve ormancılık projesinden oluşuyor. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 214 milyon lirayı buluyor.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerin hizmete alınması ile 54 milyon 820 bin metreküp su depolanacak. 3 bin 410 dekar zirai arazi suya kavuşacak. 1.710 dekarın sulamasında ise klasik metot yerine modern sulama sistemine geçilecek. Ayrıca 5 meskun mahal taşkın zararlarından korunacak.

Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu’nun Yozgat’ta düzenlediği merasimde 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye Orköy sertifikası ile 3 muhtarlığa yangın söndürme tankeri verildi.