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VETERiNERSiZ OLMAZ!

Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Covit19 salgını ile mücadelede sağlık kuruluşları arasında koordine sağlanmasının gerekliliğine işaret ederek, insan, hayvan ve çevre sağlığı alanında faaliyet gösteren kurumların eşgüdümüyle ‘Salgın Eylem Planı’ hazırlanmasını istedi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:56
VETERiNERSiZ OLMAZ!

YOZGAT Veteriner Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, sağlık alanındaki kurumların koordinasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Anteplioğlu, Covid19 pandemisi ile mücadelede koordinasyonun önemine vurgu yaparak, zoonotik hastalıklara karşı mücadelede en etkili yolun tek elden yürütülecek sağlık uygulaması olduğunu anlattı. Anteplioğlu, ‘’Kurumsal bazda hazırlananlar yerine ileride karşılaşabileceğimiz yeni salgınlara yönelik etkin bir Salgın Eylem Planı insan, hayvan ve çevre sağlığı alanında faaliyet gösteren kurumların eşgüdüm ile oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Covid19 hayvansal gıda üretimini tehdit etmektedir. Gıda güvenliğini korumak için veteriner hekimlerin liderliğine ve öncülüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır’’ dedi. Anteplioğlu, Pandemi döneminde Veteriner hekimlerin öneminin daha çok anlaşıldığına vurgu yaparak, 500 binden fazla veteriner hekim tarafından 21’incisi kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün, 2021 yılı temasının ‘Veteriner Hekimlerin Covid19 Krizine Yanıtı’ olarak belirlendiğini bildirdi. Anteplioğlu, ‘’Covid19 krizi, Veteriner Hekimlerin potansiyellerini, halk sağlığı, gıda güvenliği ve biyotıp alanındaki yetkinliklerini gözle görülür bir şekilde ortaya çıkarmıştır’’ ifadelerini kullandı. Anteplioğlu, yaşanan pandemi sürecinde veteriner hekimlerin etkinlikleri, mücadeledeki önemleri tanımlanmak istendiğini, belirlenen tema ile veteriner hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesinin amaçlandığını anlattı. Veteriner Hekimlerin sadece hayvan sağlığı için önemli olmadığının altını çizen Anteplioğlu, Veteriner hekimlerin, hayvansal gıda üretimi, gıda güvenliği, epidemiyoloji, biyogüvenlik konusundaki uzmanlıkları ile küresel gıda güvenliğini, istikrarını korumaya yardımcı olmak için ciddi anlamda donanıma sahip uzman meslek mensupları olduğunun altını çizdi. Anteplioğlu, ‘’Küresel sağlığın ayrılmaz ve önemli bir parçası olan Veteriner Hekimler, yalnızca hayvanların sağlığı ve refahı ile ilgili değil, aynı zamanda zoonotik hastalıkların önlenmesi, yönetimi ve kontrolü ile ilgili çeşitli görevler yürütmektedirler. Zoonotik bir hastalık olan Covid19 pandemisi sürecinin başından itibaren önemli roller üstlenmiş ve üstlenmeye devam etmektedirler’’ diye konuştu. Anteplioğlu, Türkiye’de üretilen aşılardan önemli bir bölümünün Veteriner Hekimler ve Veteriner Araştırma Enstitülerinin çabaları sayesinde belirli bir noktaya ulaştığına dikkat çekti. Anteplioğlu, özellikle son aşamaya gelerek faz-3 aşamasına geçen Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı ile faz-1 aşamasına geçen aşıların Viroloji ve Mikrobiyoloji uzmanı Veteriner Hekimler tarafından geliştirildiğinin altını çizdi. Anteplioğlu, yapılanlar kadar önemli olan bir diğer hususun da yapılamayanlardan bir ders çıkartılarak ileride karşılaşma ihtimalimiz olan yeni salgınlara daha hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti. •Haber Merkezi•

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VETERiNERSiZ OLMAZ!
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