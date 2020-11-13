VETERiNERLiK GELiŞiYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 61 öğrenci ile Sorgun ilçesinde eğitim öğretim hayatına başlayan Veteriner Fakültesi, kısa sürede adından söz ettirip, yeni projeler için hazırlıklara başladı. Yozgat Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, pandemi nedeniyle bu yıl birinci sınıflara kayıt yaptıran öğrenci sayısının 35 olduğunu belirterek, eğitimlerin tüm üniversitelerde olduğu gibi Yozgat veteriner Fakültesi’nde uzaktan eğitim yöntemiyle devam ettiğini bildirdi. Dekan Gönülalan, Yozgat Veteriner Fakültesi’nde Türkiye’nin alanında uzman olan akademisyenlerin görev yaparak, eğitim verdiklerinin altını çizerek, okuldan pratisyen olarak mezun olacak öğrencilerin tam donanımlı, her alanda eğitimli, bilgili hekimler olarak göreve başlayacakların, isteyenlerin ise daha sonra uzmanlık eğitimlerine devam edebileceklerini anlattı. Dekan Gönülalan, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner hekimleri alana çıktığında adından daha çok bahsettirecek, Türkiye’de veteriner hekim eğitimi noktasında en üst düzeyde olduğunu da alanda çalışacak öğrencileriyle gösterecektir’’ dedi.

HAYVAN HASTANESİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, fakülte bünyesinde Hayvan Hastanesi açılması noktasında hazırlıklara başladıklarını da bildirdi. Gönülalan, ‘’Daha önce Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan binanın alt katında Hayvan Hastanesi kuruluşu öngörülmektedir. Hastanede, fakülte öğrencilerimiz deneysel araştırmalar, uygulamalar yapacaklar. Öğrencilerimiz daha deneyimli olarak mesleğe başlayacaklardır’’ diye konuştu.