Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1272
ALTIN
463.741
DOLAR
7.6920
STERLİN
10.0844
EURO
9.0875

VETERiNERLiK GELiŞiYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi kısa sürede kendisinden söz ettirmeye başlarken, yeni projelerini de önümüzdeki süreçte hayata geçirmek için çalışma ve hazırlıklarını sürdürüyor.

13 Kasım 2020 Cuma 00:25
VETERiNERLiK GELiŞiYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 61 öğrenci ile Sorgun ilçesinde eğitim öğretim hayatına başlayan Veteriner Fakültesi, kısa sürede adından söz ettirip, yeni projeler için hazırlıklara başladı. Yozgat Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, pandemi nedeniyle bu yıl birinci sınıflara kayıt yaptıran öğrenci sayısının 35 olduğunu belirterek, eğitimlerin tüm üniversitelerde olduğu gibi Yozgat veteriner Fakültesi’nde uzaktan eğitim yöntemiyle devam ettiğini bildirdi. Dekan Gönülalan, Yozgat Veteriner Fakültesi’nde Türkiye’nin alanında uzman olan akademisyenlerin görev yaparak, eğitim verdiklerinin altını çizerek, okuldan pratisyen olarak mezun olacak öğrencilerin tam donanımlı, her alanda eğitimli, bilgili hekimler olarak göreve başlayacakların, isteyenlerin ise daha sonra uzmanlık eğitimlerine devam edebileceklerini anlattı. Dekan Gönülalan, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner hekimleri alana çıktığında adından daha çok bahsettirecek, Türkiye’de veteriner hekim eğitimi noktasında en üst düzeyde olduğunu da alanda çalışacak öğrencileriyle gösterecektir’’ dedi.
HAYVAN HASTANESİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, fakülte bünyesinde Hayvan Hastanesi açılması noktasında hazırlıklara başladıklarını da bildirdi. Gönülalan, ‘’Daha önce Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan binanın alt katında Hayvan Hastanesi kuruluşu öngörülmektedir. Hastanede, fakülte öğrencilerimiz deneysel araştırmalar, uygulamalar yapacaklar. Öğrencilerimiz daha deneyimli olarak mesleğe başlayacaklardır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
VETERiNERLiK GELiŞiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veterinerlerden Ziyaret
Veterinerlerden Ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Onlar Çevre dostu
Onlar Çevre dostu
Çetin, toprağa verildi
Çetin, toprağa verildi
Azerbaycan'ın zaferi sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın zaferi sevinçle karşılandı
Herkes orada, biri hariç!
Herkes orada, biri hariç!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim