Veterinerlerden Ziyaret

Oda yönetimi ilk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundular. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Anteplioğlu ve yönetim kurulu üyeleri gazetemiz bürosunu da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerde, Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan da hazır bulundu. Oda Başkanı Anteplioğlu, Mobil Uygulama konusunda bilgi aktardı. Anteplioğlu, ‘’Yozgat Veteriner Hekimler Odası olarak Türkiye’de ilk defa Mobil Uyumlu Veteriner Hekimler Odası uygulamasını yayınladık. Hem Android Hem de IOS uyumlu uygulamamız hizmete sunulmuştur’’ dedi. Anteplioğlu, oda olarak sadece besi hayvanlarına yönelik çalışmalarda bulunmadıklarını, aynı zamanda sokak hayvanları, yaban hayatı gibi konuları da yakından takip edip, gerekli uyarıları, bilgilendirmeleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.