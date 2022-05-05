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Veterinerlerden buruk kutlama

Ankara'da veteriner hekimler, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Ulus’ta bir araya gelerek günlerini Yozgat’ta bıçaklanarak hayatını kaybeden meslektaşları nedeniyle buruk kutladılar.

05 Mayıs 2022 Perşembe 01:59
Veterinerlerden buruk kutlama

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, “Sorgun’da yaşanan acı olay bir canımıza mal oldu. Meslektaşımız görevi başında şehit edildi. Acımız büyük“ ifadelerini kullandı. Ankara'da veteriner hekimler, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Ulus’ta bir araya geldi. Buluşmada geçtiğimiz hafta görevi başında bıçaklanarak katledilen Volkan Lale anıldı. Burada konuşma yapan TVHB Başkanı Ali Eroğlu, olayla ilgili olarak 25 Nisan’da acı bir güne uyandıklarını söyledi. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görevi başındayken bıçaklanarak katledilen Volkan Lale için derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Eroğlu, “Bugün Veteriner Hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır. 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü bu yıl buruk bir şekilde kutluyoruz. Derin bir üzüntü içindeyiz. 25 Nisan Pazartesi günü, Türk veteriner hekimleri ve Türk milleti açısından acı bir güne uyandık. Bugüne kadar yüzlerce kamuda çalışan veya mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim hayvan sağlığını koruma, veteriner halk sağlığı ve milletine sağlıklı gıda sunma derdinde iken sahada ya da kliniğinde görevleri başında kendini bilmezler tarafından darp edildiler ve birçoğu ağır yaralandı. Bu şiddetin artarak devam etmesinden korkuyoruz diyorduk. Şu an “Biz söylemiştik” demenin ayrı bir teessürü içindeyiz. Maalesef, Sorgun’da yaşanan acı olay bir canımıza mal oldu. Meslektaşımız görevi başında şehit edildi. Acımız büyük” ifadelerini kullandı. •İHA•

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