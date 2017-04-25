Veterinerler unutmadı!

Veteriner Hekimler Odası tarafından Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocukların aileleri ile renkli bir hafta sonu geçirmesini sağlayan etkinlikler sinema ile başladı.

Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde bulunan sinema da ‘Şirinler çizgi filmi’ izleyen miniklere Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve yönetim kurulu üyesi veterinerler tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Film bitiminde ailelere Miraç Kandili dolayısıyla kandili simidi ikram edilirken, güne özel program oyun salonunda devam etti.

Davetlilerle tek tek ilgilenen Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, tüm Yozgat halkının ve İslam Alemi’nin Miraç Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Özel gün ve haftaları imkanlar ölçüsünde kutlamaya çalıştıklarını belirten Anteplioğlu; “Bu yıl da çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak istedik. Etkinliğimize anne-babaların da ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Aynı günün akşamında Miraç Kandili’nin idrak edilmesi aynı bir mutluluk kaynağımız oldu. Minik kalplerde mutluluk bırakmak istedik. Bunu başarabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.