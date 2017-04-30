Veterinerler buluştu

Yozgat’ta Dünya Veteriner Hekimler günü kutlandı. Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen programda, merkez ve ilçelerde görev yapan veteriner hekimler yemekli programda bir araya geldi.

Sorgun Safa Termal Otel’de verilen brunch programına veteriner hekimler ile aileleri katıldı.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, geleneksel hale getirdikleri program ile veteriner hekimler arasında birlik ve beraberliği sağladıklarını aktardı.

Programın amacının, oda üyelerinin birbirlerini daha yakından tanımak ve aralarındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu kaydeden Anteplioğlu, veteriner hekimlik mesleğinin dünyanın en saygın mesleklerinden biri olduğunu ve bu mesleğin, yüksek ahlak, sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Veteriner hekimlerin, şahsi çıkar ve siyesi amaç gözetmeksizin, ülke çıkarları için çalışması gerektiğinin altını çizen Anteplioğlu, “Bizler, hayvan üretimi, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı konularında çalışacak, mesleğimizi birlik ve beraberlik içinde en üst noktaya taşıyacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde böyle geniş ve güzel bir ailenin bir bireyi olmaktan duyduğum onuru ifade etmek isterim. Oda olarak yanımızda olan, desteğini ve emeğini bizlerden esirgemeyen, dualarıyla bizimle olan tüm meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim” dedi.