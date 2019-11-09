Verimli ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum Yozgat’ta bir takım ziyaret ve toplantılar gerçekleştirecekler.

Bu kapsamda ilk olarak Yozgat Valiliği’ni ziyaret edecek olan ikili, Yozgat Belediyesi’nde İl Değerlendirme toplantısına katılacaklar.

Ayrıca Oktay ve Kurum’un Yozgat il merkezine yapımı planlanan Millet Bahçesi için teklif edilen alanda ve Büyük Cami çevresinde yarım kalan çevre düzenlemesi projesiyle ilgili proje alanlarında incelemelerde bulunacakları da öğrenildi.

İkilinin AK Parti Danışma Toplantısına da katılacakları bilgisi paylaşıldı. Belediye Başkanı Köse’nin özellikle Büyük Cami Çevre Düzenlemesi projesiyle ilgili Bakan Kurum’dan destek talep edeceği belirtildi.



