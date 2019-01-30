VERiMLi KURSLAR AÇILACAK

Vali Çakır, Yozgatlı işsizlere iş imkanı sağlayacak verimli meslek edindirme kursları açılması talimatı verdi. Vali Çakır, işsizlerin iş bulabileceği, Yozgat’ta faaliyet gösteren sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda kurs faaliyetlerine ağırlık verilmesini istedi. İŞKUR tarafından istihdam rakamları, işsizlik oranları, istihdama yönelik açılan kurslar, meslek edinme kursları ve hibe destekleri anlatıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta hangi sektör ve dallarda istihdam oranı fazla ise, o alanlarda meslek edindirme kursları açılması gerektiğine belirtti. Bu konuda İŞKUR’un gerekli adımları atması talimatını veren Vali Çakır, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız’dan istihdam sağlayan sektör ve meslekler hakkında detaylı bilgi aldı. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız ise, Yozgat’ta en fazla Ön Muhasebeci, Satış Danışmanı Uzmanı, Düz Dikiş Makineci, Çağrı Merkezi Elemanı, Cam Füzyoncu, Temel Metal Şekillendirme Elemanı, Aşçı Yardımcısı ve dikişçi mesleğine sahip işçi talep edildiğini anlattı. Toplantıda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilen işçilerin daha verimli çalışmalarını temin etmek amacıyla çalışma yürütülmesi de kararlaştırıldı. Haber: Mustafa TEKER