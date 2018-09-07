Yozgat İl Genel Meclisi’nde ilimizdeki sulama amaçlı göletlerin durumu ve göletlerden yapılan sulama faaliyetleri gündeme geldi. Konuyla ilgili meclis üyelerini Tarım Komisyonu Başkanı Ali Açıkgöz bilgilendirdi. Bu kapsamda söz alan meclis üyeleri, Yozgat’ta birçok göletin savak ve kapaklarının kontrolsüz kullanıldığını, bunun sonucunda su israfı yaşandığı dile getirildi. Çandır İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Duran, “Hatırlarsanız bir dönem bizim ilçe ve civar ilçelere beton su arkları yapmışlardı. Kilometrelerce uzayan. Şimdi hepsi atıl kaldı. Sulama konusunda verim şart. Gölet ve barajlar verimsiz kullanılıyor. Sulu tarıma geçmek ve suyu tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

Diğer meclis üyeleri de benzer görüşleri sıralayarak, göletlerin kontrolünden sorumlu olan kurumların, sulama dönemi sonunda göle savak, kapak ve regülatörleri sıkı denetime alması gerektiği görüşünü dile getirdiler.