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Verim şart

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta sulu tarımın yaygınlaşması ve tarımsal sulamada tasarrufa geçilmesi gerektiği İl Genel Meclisi’nde gündeme getirildi.

Verim şart

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta sulu tarımın yaygınlaşması ve tarımsal sulamada tasarrufa geçilmesi gerektiği İl Genel Meclisi’nde gündeme getirildi.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Verim şart

Yozgat İl Genel Meclisi’nde ilimizdeki sulama amaçlı göletlerin durumu ve göletlerden yapılan sulama faaliyetleri gündeme geldi. Konuyla ilgili meclis üyelerini Tarım Komisyonu Başkanı Ali Açıkgöz bilgilendirdi. Bu kapsamda söz alan meclis üyeleri, Yozgat’ta birçok göletin savak ve kapaklarının kontrolsüz kullanıldığını, bunun sonucunda su israfı yaşandığı dile getirildi. Çandır İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Duran, “Hatırlarsanız bir dönem bizim ilçe ve civar ilçelere beton su arkları yapmışlardı. Kilometrelerce uzayan. Şimdi hepsi atıl kaldı. Sulama konusunda verim şart. Gölet ve  barajlar verimsiz kullanılıyor. Sulu tarıma geçmek ve suyu tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

Diğer meclis üyeleri de benzer görüşleri sıralayarak, göletlerin kontrolünden sorumlu olan kurumların, sulama dönemi sonunda göle savak, kapak ve regülatörleri sıkı denetime alması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

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