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Vergi haftası kutlanıyor

YOZGAT’ta Vergi Haftası etkinlikleri devam ediyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:32
Vergi haftası kutlanıyor

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin, çocuklarda, genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım, bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda, Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, defterdarlık ve maliye personeli Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, Vergi Haftasının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Vergi Haftası Kutlanıyor
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