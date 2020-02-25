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Vergi haftası başladı

YOZGAT’ta bu yıl 31’incisi kutlanan vergi haftası nedeniyle Yozgat ve Sorgun’da Defterdarlık tarafından programlar düzenlendi.

25 Şubat 2020 Salı 03:50
Vergi haftası başladı

Yozgat Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, bu yıl 31’incisi düzenlenen Vergi haftası kapsamında bütün Maliye teşkilatının vergi haftasını kutladı. Vergi Haftası nedeniyle Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Sevgi Eryılmaz ve Vergi Dairesi Personeli Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Yapılan bu anlamlı ziyaretten ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Erkut Ekinci, “Kalkınmanın en önemli ayağı vatandaşın ödediği vergilerdir. Ödediğimiz vergilerin bize hizmet olarak döneceği bilinciyle hassas davranmamız gerekmektedir. Vergi sistemi, bir ülkenin ileriye gitmesi ve vatandaşların refahı açısından son derece önemlidir. Devletin gelir sağlama işlevinin yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde verginin büyük yeri vardır" dedi.

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Vergi Haftası Başladı
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