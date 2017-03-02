Vergi dairesinden ziyaret

Ziyaret sonrası açıklama yapan Oda Başkanı Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Kalkınmanın en önemli ayağı vatandaşın ödediği vergilerdir. Ödediğimiz vergilerin bize hizmet olarak döneceği bilinciyle hassas davranmamız gerekmektedir. Sorgun TSO olarak bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi için gayret sarf ediyoruz. Vergi sistemi, bir ülkenin ileriye gitmesi ve vatandaşların refahı açısından son derece önemlidir. Devletin gelir sağlama işlevinin yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde verginin büyük yeri vardır" dedi.

Ziyaretin sonunda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan,, Vergi Dairesi Müdürü Kahraman'a 'Sorgun Ekonomik Bakış' isimli dergiyi takdim etti.