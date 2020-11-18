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Vergi borçlarına yapılandırma

BAZI alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:33
Vergi borçlarına yapılandırma

Kanun ile Vergi dairesine ödenmemiş vergiler ile diğer borçlara bağlı gecikme zamları, faizleri yerine yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleme yapılmasına olanak sağlandı. Vergi aslına bağlı cezaların tamamının kanun ile silineceği belirtilirken, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının de yüzde 50’sinin silinmesi öngörüldü. Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler ile Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim uygulanacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılacak. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak.

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Vergi Borçlarına Yapılandırma
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