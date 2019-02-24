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Vergi bilinci artırılmalı

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, ülkemizde verginin toplanmasında ve vergi bilincinin artırılması konusunda en fazla görevin kendilerine düştüğünü belirterek, ‘’Mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında köprü vazifesi konumunda olan Mali Müşavirler, şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynarlar. Çünkü en temel işleri muhasebedir. Biliyorsunuz ki, muhasebe oldukça hassas bir ölçüm işidir’’ dedi. 

Vergi bilinci artırılmalı

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, ülkemizde verginin toplanmasında ve vergi bilincinin artırılması konusunda en fazla görevin kendilerine düştüğünü belirterek, ‘’Mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında köprü vazifesi konumunda olan Mali Müşavirler, şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynarlar. Çünkü en temel işleri muhasebedir. Biliyorsunuz ki, muhasebe oldukça hassas bir ölçüm işidir’’ dedi. 

24 Şubat 2019 Pazar 21:17
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Vergi bilinci artırılmalı

Bulut, Muhasebe sayesinde bir işin kar getirip, getirmediğini ölçümlenip, işinizi büyütmek ya da sonlandırmak için karar alabileceğinin altını çizerek, bu yıl 25 Şubat-03 Mart 2019 tarihleri arasında Vergi Haftası’nın kutlanacağını hatırlattı. Bulut, ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması, aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması için, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması gerektiğinin altını çizdi. Bulut, ‘’Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Bu ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vererek güvenli bir gelecek bırakmak, vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütmek, doğal afetlere uğrayan vatandaşlarımızın yaralarını ivedi bir şekilde sarmak için gerekli maddi kaynağı vatandaşlarımızın ödediği vergi gelirleri oluşturmaktadır’’ diye konuştu.
 

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