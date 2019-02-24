Vergi bilinci artırılmalı

Bulut, Muhasebe sayesinde bir işin kar getirip, getirmediğini ölçümlenip, işinizi büyütmek ya da sonlandırmak için karar alabileceğinin altını çizerek, bu yıl 25 Şubat-03 Mart 2019 tarihleri arasında Vergi Haftası’nın kutlanacağını hatırlattı. Bulut, ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması, aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması için, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması gerektiğinin altını çizdi. Bulut, ‘’Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Bu ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vererek güvenli bir gelecek bırakmak, vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütmek, doğal afetlere uğrayan vatandaşlarımızın yaralarını ivedi bir şekilde sarmak için gerekli maddi kaynağı vatandaşlarımızın ödediği vergi gelirleri oluşturmaktadır’’ diye konuştu.

