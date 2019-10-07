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Vergi ayrımcılığına tepki

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Cumhurbaşkanlığı kararı ile vergilendirmede adalet, eşitlik ilkesi bozulduğunu, serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken, bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesinin vergi sistemini bozduğunu ileri sürdü.

Vergi ayrımcılığına tepki

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Cumhurbaşkanlığı kararı ile vergilendirmede adalet, eşitlik ilkesi bozulduğunu, serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken, bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesinin vergi sistemini bozduğunu ileri sürdü.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Vergi ayrımcılığına tepki

Bulut, ‘’Tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV uygulanabilir makul bir orana düşürülmelidir. Serbest meslek faaliyetlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı Karar uyarınca sadece bazı avukatlık hizmetlerine yönelik olarak yüzde 8 oranında uygulanacak. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur’’ dedi. Bulut, Cumhurbaşkanlığı Kararının muhasebe meslek mensupları başta olmak üzere tüm serbest meslek sahipleri tarafından, bir meslek grubuna yönelik ayrımcı bir yaklaşım olduğuna vurgu yaptı. Bulut, ‘’Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında en önemli ve en ağır görevleri yerine getiren mali müşavirlerin yıllardır dile getirdikleri KDV sorununun çözümü için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Buna karşılık, bazı avukatlık hizmetlerine yönelik olarak KDV oranlarında indirime gidilmesi, meslektaşlarımız tarafından tepkilere neden olmuştur. Talebimiz ve beklentimiz, tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV oranının uygulanabilir makul seviyeye indirilmesi, tahsilat esasına bağlanarak, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır’’ diye konuştu. 

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