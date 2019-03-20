Verdi-Vermedi Tartışması

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, hizmet binasında basın ile bir araya gelip, iddialarını sıraladıktan sonra bu kez Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, basının karşısına çıktı, iddiaları yalanladı. Arslan’ın basın toplantısında belediye çalışanları da hazır bulundu. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediyesi’nin 15 Mayıs 2018'de 520 işçiye ödemesi gereken 650 bin lira yarım maaş alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. Zararsız, bununla birlikte 250 bin lira toplu iş sözleşmesi farkları ile Yozgat Belediyesi personel şirketi ile imzalanan 108 bin lira iş sözleşmesi farkı ile işçilerin iki aylık 90 bin lira fazla mesai ücretinin de verilmediğini ileri sürdü. İşçi ücretlerinin ödenmesi için belediye yetkilileri ile görüştüğünü anlatan Zararsız, "Gece gündüz demeden çalışan işçimizin geriye dönük alacakları ödenmiyor. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. İşçilerimizin alın teri ve emeğinin karşılığının en kısa zamanda ödenmesini istiyoruz. İşçilerimizin belediyeden bir milyon 98 bin lira alacağı var. Bu alacağın ödenmemesi halinde yasal yollardan haklarımızı arayacağız" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Hizmet İş Sendikası’nın iddialarına Büyük Sinema Kültür Salonu’nda düzenlediği halka açık basın toplantısı ile yanıt verdi. Başkan Arslan, işçilere ocakta yaptığı ek zam ödemesinden dolayı iki aylık 120 bin lira fark doğduğunu söyledi. Arslan, "Ayrıca 100 bin lira civarında mesai alacakları bulunmaktadır. Bazı işçilere hak etmedikleri halde mesai yazıldığı için mesai alacakları inceleniyor. 120 bin lirayı ayın 25'sinde ödeyeceğimizi işçilerimize mesaj atarak bildirdik. Bizim bunların dışında işçimize hiçbir borcumuz bulunmamaktadır" diye salona sordu, işçiler den de ‘Doğru’ yanıtını aldı. Arslan, Hizmet İş Sendikası Ferman Zararsız’ın aynı zamanda AK Parti üyesi olduğunu ileri sürdü. Arslan, “Sendika başkanı mıdır, siyasetçi midir önce ona karar versin. Bizi karalayacağına işçilerden topladığı aidat paralarıyla gittiği umre ve yurt dışı gezilerin hesabını işçilere versin’’ ifadelerini kullandı.



