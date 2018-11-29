Veliler, taleplerini anlattı

Öğretmenler ile birlikte Okul Aile Birliği üyeleri de katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Genç, bu tip toplantıları her mahalle de yapmak istediklerini, daha önce yaptıkları iki toplantının ardından üçüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıda veli ziyaretleri, okul öncesi öğrenciler, verimli ders çalışma, öğrencilerin sabah kahvaltı yapmaları, velilerin okulu ziyaret etmeleri, dezavantajlı çocuklar ve bağımlılık gibi konular hakkında da katılımcılar bilgilendirildi. Velilerin istek ve talepleri dinlendi. İstek ve taleplerin imkanlar ölçüsünde giderilmesi için gerekli çabanın gösterileceği vurgulandı.