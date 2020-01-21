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Veliler bilgilendirildi

KADIŞEHRİ ilçesinde, bu yıl Bilim-Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi için yapılacak sınavda aday gösterilen öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Veliler bilgilendirildi

KADIŞEHRİ ilçesinde, bu yıl Bilim-Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi için yapılacak sınavda aday gösterilen öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21 Ocak 2020 Salı 03:28
Veliler bilgilendirildi

Rehber Öğretmen Gülsüm Yeşilyurt ve Özel Eğitim Öğretmeni Büşra Kozan tarafından ‘Bilsem nedir, Bilsem sınavı hazırlıkları, çalışma yöntemleri’ konularında veliler bilgilendirildi

Anahtar Kelimeler:
Veliler Bilgilendirildi
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