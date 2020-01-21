Rehber Öğretmen Gülsüm Yeşilyurt ve Özel Eğitim Öğretmeni Büşra Kozan tarafından ‘Bilsem nedir, Bilsem sınavı hazırlıkları, çalışma yöntemleri’ konularında veliler bilgilendirildi.
21 Ocak 2020 Salı 03:28
KADIŞEHRİ ilçesinde, bu yıl Bilim-Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi için yapılacak sınavda aday gösterilen öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Rehber Öğretmen Gülsüm Yeşilyurt ve Özel Eğitim Öğretmeni Büşra Kozan tarafından ‘Bilsem nedir, Bilsem sınavı hazırlıkları, çalışma yöntemleri’ konularında veliler bilgilendirildi.