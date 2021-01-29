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Veli-öğrenci-öğretmene seminer

Kayseri İncesu’da eğitim gören öğrenci, görev yapan öğretmen ve velilere yönelik düzenlenen seminere Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata destek verdi.

29 Ocak 2021 Cuma 00:08
Veli-öğrenci-öğretmene seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kayseri İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, öğrenciler başta olmak üzere, öğretmen ve velilerin katıldığı bir gruba yönelik proje konulu eğitim semineri verdi. İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Nazan Tok ve Mükremin İncedağ’ın koordinasyon ve moderatörlüğünde yürütülen etkinlikte, Böyükata ‘Proje Seven Öğrenciler için TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ başlığı etrafında etkileşimli bir sunum gerçekleştirdi. Farklı şehirlerden de değişik sürelerle iştirak eden 130’dan fazla katılımcıyla bir araya gelinen buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları, proje döngüsü yönetimi, bilim okuryazarlığı ve proje tasarım stratejileri üzerinde durdu. Proje faaliyetlerinin öğrencilere kazandıracakları konusunda değerlendirmeler de bulunarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğrencileri düşündürmek ve akılcı bakış açıları kazandırmak için proje etkinliklerinin içeriğine odaklanmanın önemine değindi. Katılımcıların, özellikle öğrencilerin sorularına cevap veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’yı öğrencilerin ilgiye takip ettiği gözlendi. Katılımcılar tarafından toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından öğrencilerin motivasyonunu ve katılımını yükselten bir atmosfer oluşturulduğu, proje konusunda destek verilmeye aday öğrencilerin ortaya çıktığı, değişik okullardan çocukların bir arada tartışabildiği, özellikle beyin fırtınası yapılarak gerçekleştirilmesinin çocukların zihinlerini olumlu biçimde farklı yönlerde düşünmeye zorladığı, profesyonel manada bir projenin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda verimli ve etkili bilgi aktarıldığı belirtildi. Buluşmaya iştirak eden İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, seminerin çok faydalı olduğunu ifade ederek, katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Veli-öğrenci-öğretmene Seminer
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