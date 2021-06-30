Vekâlet ile Kurban kesimi

Yozgat’ta, 2021 yılı Türkiye Diyanet Vakfı Vekâletle Kurban Organizasyonu tanıtım toplantısı Bilal Şahin Kültür Merkezi Konferans salonunda yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili Ahmet Sünnetçi’nin de katıldığı toplantıda, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri ile organizede görevli İmam Hatipler ve Kur’an kursu öğreticileri hazır bulundu. Yozgat İl Müftüsü Gülden, Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’nun iyi tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Gülden, ‘’Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş temasıyla mazlum ve muhtaç insanların yüzünü güldürmek, bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için yardımsever halkımızın kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflemekteyiz’’ dedi. Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili Ahmet Sünnetçi de, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin, yurt içi bin 125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Sünnetçi, ‘’Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Rabbim ibadetlerini kabul etsin’’ şeklinde konuştu.