Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89744
ALTIN
193.389
DOLAR
4.8352
STERLİN
6.4147
EURO
5.6600

Vekiller meydana indi

YOZGAT’ta gerçekleştirilen 15 Temmuz Anma etkinliklerine Yozgat milletvekilleri de katıldı.

Vekiller meydana indi

YOZGAT’ta gerçekleştirilen 15 Temmuz Anma etkinliklerine Yozgat milletvekilleri de katıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
17 Okunma
Vekiller meydana indi

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef ve Ali Keven de katıldı. Törende birer konuşma yapan milletvekilleri 15 Temmuz alçak darbe girişimini birlikte lanetleyerek, demokrasi ve millet iradesinin önemine değindiler. Yozgatlı vekiller, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini ortak ruh ve ortak inanç ile önlediklerine dikkat çektiler. Törende milletvekilleri Başer, Sedef ve Keven, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap okuma ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdiminde bulundular. Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yusuf Başer ise tören alanında bulunan STK’lara ait çadırları ziyaret ederek, STK başkanlarıyla sohbet ettiler.

Vatandaşlarla da bir araya gelen vekiller törenin sonlanmasıyla alandan ayrıldılar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Kalite eğitimi
Kalite eğitimi
Kadınlar Kahvaltıda buluştu
Kadınlar Kahvaltıda buluştu
Başkan teşekkür etti
Başkan teşekkür etti
POMEM şuur verdi
POMEM şuur verdi
MMO’dan ziyaret
MMO’dan ziyaret

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim