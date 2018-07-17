Vekiller meydana indi

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef ve Ali Keven de katıldı. Törende birer konuşma yapan milletvekilleri 15 Temmuz alçak darbe girişimini birlikte lanetleyerek, demokrasi ve millet iradesinin önemine değindiler. Yozgatlı vekiller, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini ortak ruh ve ortak inanç ile önlediklerine dikkat çektiler. Törende milletvekilleri Başer, Sedef ve Keven, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap okuma ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdiminde bulundular. Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yusuf Başer ise tören alanında bulunan STK’lara ait çadırları ziyaret ederek, STK başkanlarıyla sohbet ettiler.

Vatandaşlarla da bir araya gelen vekiller törenin sonlanmasıyla alandan ayrıldılar.

