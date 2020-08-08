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Vekiller devreye girdi

İstanbul’daki öğrenci yurdunun satışının gündeme gelmesine yönelik tepkiler üzere milletvekilleri devreye girdi, sorunun çözüldüğü belirtildi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:11
Vekiller devreye girdi

İSTANBUL’da mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait arsa üzerinde hayırseverlerin desteği ile yapılan Öğrenci Yurdu binasının satışının gündeme getirilmesinin ardından vatandaşın tepkisiyle milletvekilleri de devreye girdi. Sorunun çözümlendiği belirtildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, sosyal medya hesabından ‘Tek sevdamız Yozgat’ başlığı altında yaptığı paylaşımda, ‘’Yozgatlı Hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından işletilen, İstanbul'daki yurt binamızın arsasının satışı Yozgat sevdalılarımızın girişimleri sonucu iptal edilmiştir’’ ifadelerine yer verdi. Başer, Yurt binası ve sosyal tesislerin Yozgatlıların olduğunun da altını çizdi, ‘’Dernek, vakıf ayrımı gözetmeksizin tüm Yozgatlılarımıza hizmet verecektir. Gurbet elde ocağımız yine tütmeye devam edecektir. Rabbim kardeşliğimizi baki kılsın. Yozgat sevdalılarımıza selam olsun’’ diye konuştu. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de, sosyal medya hesabından ‘’İstanbul’daki Yozgatlılar Federasyonuna ait yurdun arazisinin satışı gündeme gelmiştir. Görüşme ve istişarelerimiz neticesinde Milletvekillerimiz, Valimiz ve İl Genel Meclisi üyelerimiz, hayırseverlerimizi üzecek bir karar almayacaktır. Arsa İl Özel İdaresine ait olduğu gibi üzerindeki yurt binası onlarca hayırseverin himmetleri ile yapılmıştır. Konuyla alakalı bütün milletvekillerimiz duyarlı ve ilgilidir’’ diye paylaşımda bulundu. 

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Vekiller Devreye Girdi
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