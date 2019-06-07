Vekiller bayramlaştı

Valilikte gerçekleşen bayramlaşmanın ardından milletvekilleri ilçelere, köylere, beldelere giderek çeşitli etkinlikleri ve bayramlaşma törenlerine katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Saraykent, Akdağmadeni Sorgun ilçelerindeki bayramlaşma törenlerine katıldı. Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, partisinin Sarıkaya, Çayıralan, Çardır, Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy ilçe teşkilatlarındaki bayramlaşma programlarına katılar vatandaşlarla da bayramlaştı. Başer Boğazlıyan ilçesinde, belediye meclisi kararıyla isminin verildiği ‘Yusuf Başer Bulvarı’ açılışına da katılıp, teşekkür etti.