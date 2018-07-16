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Vekiller avcı oldu!

YOZGAT Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen trap atışı yarışmalarına Milletvekili Ethem Sedef ile Ali Keven de katıldı.

Vekiller avcı oldu!

YOZGAT Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen trap atışı yarışmalarına Milletvekili Ethem Sedef ile Ali Keven de katıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Vekiller avcı oldu!

Milletvekilleri trap atışı yarışmalarının açılış atışını gerçekleştirdi. Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü tarafında Recepli Köyü koruluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, vekiller avcı oldu. Milletvekili Ethem Sedef ve Ali Keven açılış atışları gerçekleştirdi. Tüfekle açılış atışı yapan Ethem Sedef üç hedefin tamamını vururken, Ali Keven ise hedefleri ıskaladı. Yozgat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Hayri Özcan milletvekillerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Hayrettin Özcan milletvekillerine yemek ikramında bulundu ve günün anısına milletvekilleri ile avcılar hatıra fotoğrafı çekindi.

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