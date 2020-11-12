Vekiller, asil oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumlara ait çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 Mayıs 2020 tarihinde Yozgat’taki görevini bakanlık oluru ile devrederek Hatay’a vekaleten giden Tapu Kadastro Bölge Müdürü Tamer Taşkıran ile Yozgat’taki Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten İsmail Ertürk’ün de asaletleri onaylandı. Atama kararına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hatay’da bulunan 12. Bölge Müdürlüğüne Yozgat’ta bulunun 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, 22. Bölge Müdürlüğüne de İsmail Ertürk asaleten atanmış oldu.