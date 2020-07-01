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Vekaletle kurban kesimi

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, vekaletle kurban kesimi konusunda bilgilendirmede bulundu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:57
Vekaletle kurban kesimi

TÜRKİYE Diyanet Vakfı, Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek, keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyor. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, ‘’Bu yıl da Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş temasıyla gerçekleştireceğimiz 2020 Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizdeki mültecilerin yanı sıra Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş’te Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirilecek’’ dedi. Müftü Sezik, Türkiye Diyanet Vakfının, 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ettiğini bildirdi. Müftü Sezik, ‘’Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler’’ diye konuştu.

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Vekaletle Kurban Kesimi
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