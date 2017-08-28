Vekaletinize talibiz

İl Müftüsü Salih Sezik, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Kurbanlar Kardeşlik için’ isimli vekaletle kurban kampanyası başlattığını söyledi.

Maddi durumu iyi olan vatandaşları fakire umut olmaya, sevinçlerini paylaşmaya davet eden Sezik, "1 Eylül Cuma gününe kadar başvuruları sürecek kampanya kapsamında Müftülüğümüzde makbuz karşılığı paraları alınan kurbanlarını biz hedefine ulaştıracağız. Tatil olmadan önce vatandaşlarımız müftülüğe gelirlerse çok rahat bir şekilde bunu yaparız” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyasına maddi durumu iyi olan vatandaşların destek vermesi bekleniyor.

KAMPANYA BAŞLADI

Yozgat İl Müftüsü, Peygamber Efendimizin, “Kurban kesme imkanı olduğu halde, kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın” buyurduğunu hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vekaletle kurban kesimi fiyatlarını açıkladığını belirten Sezik, yurtiçi kesimi için 850 TL, yurtdışı kesimi için ise 650 TL fiyat belirlendiğini ifade ederek, vekaleten kurban kesmek isteyen vatandaşların il müftülüğüne başvuru yapmalarının gerektiğini söyledi. Sezik, “Bu ihtiyacı hisseden bütün vatandaşlarımızın hizmetinde şuanda il müftülüğü olarak görev almış bulunmaktayız. Kurbanını vekalet ile kestirmek isteyen vatandaşlarımız en sağlıklı, en isabetli ve hedefine ulaşır bir şekilde yerine getirmeyi, bugüne kadar aldatmadan, yanıltmadan üzerine almış Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu sene de vatandaşlarımızın vekaletle kurban kesim hizmetlerini görmek üzere hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Müftülüğümüzde makbuz karşılığı paraları alınarak makbuz karşılığında kurbanlarını biz hedefine ulaştıracağız. Tatil olmadan önce vatandaşlarımız müftülüğe gelirlerse çok rahat bir şekilde bunu yaparız. Ama Cumartesi, Pazar günleri geldiği zaman iş sıkıntıya giriyor” dedi.

ANA TEMA KARDEŞLİK

Kampanyanın temasının bu yıl için de ‘Kurbanlar Kardeşlik için’ olduğunu hatırlatan İl Müftüsü Salih Sezik, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Kurbanlarını yurtiçinde kestirmek isteyen vatandaşlarımız için bir kurban bedeli 850 TL’dir. Benim kurbanım yurtiçindeki gariban, fakir, yetimlere gitsin diyen kardeşlerimiz için kurban fiyatları böyle belirlenmiştir. Kurbanlarını yurtdışında kestirmek isteyen kardeşlerimiz için kurban bedeli 650 TL olarak belirlenmiştir. Vekalet oyluyla kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız belirlenen bedeli Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban hesabına bankalar ve PTT üzerinden en geç 1 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar nakit olarak, internet bankacılığı üzerinden de 3 Eylül 2016 Pazar günü saat 24.00’a kadar online olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban web sayfası ve Türkiye Diyanet Vakfımızın da web sayfası üzerinden de 4 Eylül pazartesi günü saat 18.00’a kadar yatırabileceklerdir.”