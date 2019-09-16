Vefatının 75. Yılında anıldı

Malatya'dan Yozgat'a sürgün gönderilen, Yozgat'ta türbesi bulunan Kadiri tarikatının kurucusu Binbaşı Şeyh Osman Nuri Ölmeztoprak, vefatının 75'inci sene-i devriyesinde yoğun katılımla anılırken, yurdun farklı bölgelerinden akın eden tarikat mensupları şehir esnafının yüzünü güldürdü. Esnaf, yenilenen Şeyh Osman Bağdadi Türbesi’nin bulunduğu Sarıtopraklık Mezarlığı içerisinde tezgahlar açıp, satışlar yaptı. Anma etkinliklerine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte bazı il yöneticileri de katıldı.